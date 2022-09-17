Правительство Германии одобрило продажу Украине 18 единиц САУ RCH-155
Правительство Германии одобрило продажу Украине 18 единиц самоходных артиллерийских установок RCH-155. Но поставка возможна не ранее 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag .
Согласно данным издания, контракт на поставку 18 самоходных артиллерийских установок стоит 216 млн евро.
Министры обороны Германии и Украины Кристине Ламбрехт и Алексей Резников обсуждали контракт еще в июле. Однако поставки RCH-155 состоятся не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта, то есть в 2025 году.
Как отмечают источники с украинской стороны, Киев несколько раз поднимал вопрос о приобретении RCH-155, однако в последние недели Берлин не давал никакого ответа.
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, RCH-155 будет эффективным вкладом в усиление украинской армии.
"Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути", - добавил Мельник.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия отказывается передать Украине танки Leopard II, поскольку якобы обучение украинских военных займет длительный период времени.
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