Правительство Германии одобрило продажу Украине 18 единиц САУ RCH-155

Правительство Германии одобрило продажу Украине 18 единиц самоходных артиллерийских установок RCH-155. Но поставка возможна не ранее 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag .

Согласно данным издания, контракт на поставку 18 самоходных артиллерийских установок стоит 216 млн евро.

Министры обороны Германии и Украины Кристине Ламбрехт и Алексей Резников обсуждали контракт еще в июле. Однако поставки RCH-155 состоятся не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта, то есть в 2025 году.

Как отмечают источники с украинской стороны, Киев несколько раз поднимал вопрос о приобретении RCH-155, однако в последние недели Берлин не давал никакого ответа.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, RCH-155 будет эффективным вкладом в усиление украинской армии.

"Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути", - добавил Мельник.