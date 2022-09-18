ВСУ форсировали Оскол (видео)
Украинским военным удалось форсировать Оскол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"ВСУ форсировали Оскол. Со вчера Украина контролирует и левый берег", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники с начала сентября освободили уже 3000 квадратных километров территорий и находятся поблизости от границы с Россией.
В России подтвердили, что оккупационные войска покидают населенные пункты в Харьковской области.
Минобороны РФ опубликовало карту, согласно которой линия фронта теперь должна проходить вдоль реки Оскол и обмелевшего Оскольского водохранилища вплоть до украинско-российской границы.
До этого Россия контролировала только небольшую часть области за рекой Оскол.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.