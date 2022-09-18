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Россияне вновь обстреляли Еленовку, обвинив ВСУ: есть погибший и раненые

Новина українською →
Еленовка, Воскресенье 18 сентября 2022 11:44
Россияне вновь обстреляли Еленовку, обвинив ВСУ: есть погибший и раненые Фото: Россияне вновь обстреляли Еленовку, обвинив ВСУ (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные вновь обстреляли временно оккупированную Еленовку Донецкой области, обвинив в этом Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб "территориальной обороны" "ДНР" в Telegram.

"Украинские боевики с позиций в Новомихайловке продолжают террористические обстрелы Еленовки с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм", - говорится в сообщении.

При этом сообщает, что якобы под обстрел попала колония в Еленовке, где содержаться украинские пленные.

"Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии", - заявили боевики.

Напомним, что 29 июля оккупанты убили около 40 и ранили около 130 украинских пленных, чтобы скрыть издевательства над ними. В России же заявили, что удар по колонии нанесли якобы ВСУ с использованием HIMARS.

В Генштабе ВСУ завили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам.

Позже стало известно, что российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке.

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