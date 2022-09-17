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ВСУ уничтожили 180 россиян ударом по зданию в оккупированном Херсоне

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Украина, Суббота 17 сентября 2022 18:23
ВСУ уничтожили 180 россиян ударом по зданию в оккупированном Херсоне Фото: ВСУ уничтожили 180 россиян ударом по зданию в оккупированном Херсоне (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось подтвердить уничтожение 180 россиян в Херсоне. Удар был нанесен неделю назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника", - говорится в заявлении.

Военные заявили, что таким образом удалось уничтожить более 180 российских кафиров в Херсоне. По их словам, подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.

Напомним, что в оккупированном Херсоне прогремели взрывы 10 сентября.

Позже местные сообщали, что в Херсоне уничтожен военкомат, где размещались русские солдаты.

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