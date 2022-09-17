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Мексика на Генассамблее ООН предложит 5-летний план достижения мира в Украине, - CNN

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 00:13
Мексика на Генассамблее ООН предложит 5-летний план достижения мира в Украине, - CNN Фото: Мексика предложит 5-летний план достижения перемирия в Украине (meksika.info)
Автор: Олег Васкив

На Генассамблее ООН глава МИД Мексики Марсело Эбрард предложит план создания "Комитета по вопросам диалога и мира" для прекращения боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN, что цитирует мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Предложение будет направлено на достижение перемирия не менее чем на 5 лет в пользу мира между всеми нациями.

"План, который будет обнародован на предстоящей Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, позволит посвятить время решению значительных и серьезных экономических и социальных проблем, касающихся народов мира", - сказал Лопес Обрадор.

По его словам предложение предусматривает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступят посредниками в комитете.

Кроме того, президент Мессики добавил, что надеется, что "это даст начало прямым переговорам между лидерами Украины и России".

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Россия должна показать стремление к переговорам. Для этого Москва должна признать свой статус оккупанта.

Впоследствии он подчеркнул, что сейчас не планирует вступать в переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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