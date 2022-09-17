Россия ударила ракетами по Чугуеву: пострадал ребенок
В субботу, 17 сентября, оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву Харьковской области. Ранения получил 11-летний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение", - рассказал он.
По предварительным данным, по его словам, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции. На местах работают все профильные службы, информация обновляется.
Как сообщалось, в Харькове 17 сентября жители сообщают о мощных взрывах. В городе и области была объявлена воздушная тревога, впоследствии последовал отбой. Взрывы были слышны 17 сентября и в Донецке, оккупированном боевиками так называемой "ДНР".
Также 17 сентября оккупанты обстреляли ТЭС в Славянске и жилые дома в Краматорске Донецкой области.
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