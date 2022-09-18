Оккупанты устроили обстрел во время эвакуации больницы под Харьковом: есть погибшие и раненые
Оккупанты устроили массированный обстрел больных и персонала психбольницы во время эвакуации в Харьковском районе. Погибли 4 медработника, 2 пациента были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В селе Стрелече, Харьковского района, медики пытались осуществить эвакуацию пациентов психиатрической больницы. Во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, к сожалению, погибли 4 медицинских работника, 2 пациента ранены", - рассказал он.
По словам главы региона, удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении - более 600.
Как сообщалось, ранее российские военные расстреляли из танка 56 пожилых людей в Кременной Луганской области. Все они находились в доме престарелых.
Напомним, 18 марта российские оккупанты обстреляли из танка больницу в Тростянце Сумской области.
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