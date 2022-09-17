Российские военные сегодня обстреляли ТЭС в Славянске

Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты сегодня утром. Повреждено оборудование на территории станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Пожар, загоревшийся от обстрела, сейчас укрощают спасатели. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением", - рассказал он.

Удар по ТЭЦ-5 в Харькове

Отметим, РФ не впервые бьет по критически важной инфраструктуре в Украине. Так, вечером 11 сентября россияне выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, девять из которых сбили украинские системы ПВО. Один из ударов пришелся по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. В Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдались массовые проблемы с электроснабжением.

Удар по дамбе в Кривом Роге

В среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ракетой Х-101 с самолета Ту-95МС. Общее число выпущенных ракет по городу составило 8. Российские оккупанты для ударов по Кривому Рогу применили ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

Целью оккупантов были гидротехнические постройки, таким образом РФ хотела создать ЧС. На месте атаки наблюдалась значительная утечка воды. В городе возникли проблемы с водой.

После российских ракетных ударов по гидротехническому сооружению в Кривом Роге в реке Ингулец поднялся уровень воды. Жителей некоторых улиц призвали эвакуироваться. 112 домов оказались подтопленными, сотрудники ГСЧС спасли 11 людей.

Для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений ниже по течению. Пока на всех участках реки Ингулец уровень воды не превышает критических меток, падение уровня наблюдается на всей территории.