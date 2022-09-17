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Россия атаковала жилые дома в Краматорске: минимум трое раненых (фото)

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Донбасс, Суббота 17 сентября 2022 12:46
Россия атаковала жилые дома в Краматорске: минимум трое раненых (фото) Фото: последствия обстрела Краматорска 17 сентября
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 17 сентября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску Донецкой области, трое раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Вражеский удар по Краматорску. Частный сектор. Уже известно о 3 раненых, спасательные работы продолжаются", - написал он.

Как сообщалось, Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты сегодня утром. Повреждено оборудование на территории станции.

Напомним, российские военные за прошлые сутки обстреляли освобожденный ВСУ Святогорск. В результате удара погиб человек, а ребенок получил ранения.

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