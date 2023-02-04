Новий пакет військової допомоги від США та саміт Україна-ЄС: новини за 3 лютого

Вчора, 3 лютого 2022 року, США виділили ще один великий військовий пакет для ЗСУ. А у Києві відбувся саміт Україна-ЄС.

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США виділяють ще один великий військовий пакет для України

Сполучені Штати Америки офіційно надають черговий великий пакет військової допомоги для України.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяє новий пакет допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів. Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для HIMARS", - заявив представник Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер.

Таким чином, з моменту повномасштабного вторгнення Росії військова допомога США Україні досягла 29,3 мільярда доларів.

У Києві відбувся саміт Україна-ЄС

Київський саміт пройшов за участю президента України Володимира Зеленського, членів уряду, глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Також відомо, що до широкої делегації з Брюсселя увійшли 15 з 27 членів Єврокомісії. Напередодні вони провели спільне засідання із представниками українського уряду.

Ключова тема - готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.

Євросоюз офіційно підтримав українську формулу миру

Євросоюз підтримує формулу миру України та проведення саміту для початку реалізації її пунктів.

У документі наголошується, що ЄС підтвердив підтримку ініціативи України щодо справедливого миру, який буде ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. При цьому Росія поки що не виявила жодної готовності до справедливого та сталого миру.

"Ми висловили підтримку формулі миру президента України Володимира Зеленського та нашу відданість активній співпраці з Україною над мирним планом з 10 пунктів. У зв'язку з цим ми підтримуємо ідею саміту формули миру з метою початку її реалізації", - сказано в заяві.

Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити в ЄС, - Зеленський

Сьогодні, 3 лютого Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити в ЄС.

"Сьогодні на саміті ми представили прогрес виконання рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовано наш намір почати переговори про вступ, і почати їх якнайшвидше", - наголосив президент України Володимир Зеленський.

За його словами Київ вже почав підготовку до цих переговорів та нині очікує на відповідні рішення від Єврокомісії та Європейської ради.

Нетаньягу в розмові з Макроном висловив готовність розпочати військову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що його країна готова передавати Україні "військові засоби".

Як зазначає видання, про такі плани Ізраїлю щодо допомоги Україні розповів чиновник, знайомий з деталями бесіди.

У виданні додають, що Нетаньягу у розмові з Макроном запевнив у намірі Ізраїлю "не заходити надто далеко", щоб не провокувати Росію.

У канцелярії ізраїльського прем’єр-міністра відмовилися коментувати цю інформацію.

НОК України підтримав ідею бойкоту Олімпіади в разі участі РФ

План заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі підготував Національний олімпійський комітет України.

Позачергове засідання вітчизняного НОК ознаменувалося схвалення плану дій щодо зриву повернення росіян і білорусів на міжнародну спортивну арену. Бойкот Олімпіади-2024 Україною – крайній варіант.

План заходів із недопущення спортсменів із РФ і Білорусі до міжнародних змагань складається з чотирьох пунктів:

підготовка НОКом звернень до суб'єктів олімпійського руху, національних комітетів інших країн, міжнародних федерацій олімпійських видів – до 10 лютого; отримання зворотного зв'язку від них – 1 місяць із моменту звернення; аналіз отриманої інформації за результатами консультацій – 1 місяць з отримання даних; узагальнення і формування спільної позиції та винесення на обговорення Генасамблеї – за підсумками 2-х місяців роботи.

Німецький уряд підтвердив відправку Leopard 1 Україні

В уряді Німеччини підтвердили рішення відправити танки Leopard 1 до України.

Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1. Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п'ятницю.

Як зазначає видання, Бундесвер на даний момент має 29 танків Leopard 1, які знаходяться в боєготовому стані.

Махінації в "Укртатнафта". Головному бухгалтеру оголосили підозру

Головному бухгалтеру "Укртатнафти" оголосили підозру у справі про махінації та привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Правоохоронці викрили головного бухгалтера, яка переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті. Учасниці схеми оголосили підозру.

Встановлено, що "Укртатнафта" виробляла та продавало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча він входив у ціну. Заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн гривень.

Україна оголосила підозру керівнику ПВК "Вагнера" Пригожину

Офіс генпрокурора оголосив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнера" Євгену Пригожину. Його звинувачують у низці воєнних злочинів проти України.

За даними слідства, Пригожин був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у війні проти України, все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму.

Прогноз погоди на вихідні

Найближчими вихідними, 4-5 лютого, в Україну прийде похолодання. У деяких регіонах країни температура вночі опуститься до -17 градусів.

Так, у наступні три доби в Україні часом очікується невеликий сніг. Завтра у західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний сніг та хуртовина.

Також 4 лютого у західній, 5-6 лютого у південній частині крани місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, на дорогах утворюється ожеледь.

Температура повітря найближчої ночі опуститься до 1-7 градусів морозу. Завтра вдень буде від -3 до +2 градусів, у південній частині - 0-5 вище за нуль.

У неділю та понеділок, 5-6 лютого температура повітря вночі становитиме -5...-10, вдень від 0 до -6, а в Карпатах та на Закарпатті вночі 12-17 морозу, вдень 6-11 морозу.