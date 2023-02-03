США виділяють ще один великий військовий пакет для України: що до нього увійшло

Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяє новий пакет допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів. Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для HIMARS", - заявив він.

Таким чином, з моменту повномасштабного вторгнення Росії військова допомога США Україні досягла 29,3 мільярда доларів.

Повний список військової допомоги від США:

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

120-мм мінометні міни;

190 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами та відповідними боєприпасами для боротьби з безпілотниками;

181 мінно-вибухозахищена машина із захистом від засідок (MRAP);

250 протитанкових ракетних комплексів Javelin;

2 000 протитанкових ракет;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

боєприпаси для підриву;

Дві зенітно-ракетні установки HAWK;

зенітні гармати та боєприпаси.

Зазначимо, на початку тижня стало відомо про плани адміністрації Джо Байдена включити далекобійні ракети Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) до чергового пакету військової допомоги обсягом 2,2 млрд доларів.

За даними західних ЗМІ, до цього ж пакету мали увійти протитанкові системи Javelin та допоміжне обладнання для Patriot.