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Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити в ЄС, - Зеленський

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Україна, П'ятниця 03 лютого 2023 16:58
Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити в ЄС, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president-gov-ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 лютого Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час саміту Україна-ЄС.

"Сьогодні на саміті ми представили прогрес виконання рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовано наш намір почати переговори про вступ, і почати їх якнайшвидше", - наголосив Зеленський.

За його словами Київ вже почав підготовку до цих переговорів та нині очікує на відповідні рішення від Єврокомісії та Європейської ради.

"Мета - почати переговори вже цього року. Це не просто мета - це ціль" - підкреслив президент.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кажуть в Єврораді з приводу стрімкого вступу України до Євросоюзу.

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