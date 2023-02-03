Україна оголосила підозру керівнику ПВК "Вагнера" Пригожину

Офіс генпрокурора оголосив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнера" Євгену Пригожину. Його звинувачують у низці воєнних злочинів проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генпрокурора Андрія Костіна.

За даними слідства, Пригожин був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у війні проти України, все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму.

"Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він - герой Росії. Злочинна "еліта" терористичного режиму", - написав Костін.

Також генпрокурор наголосив, що відповідальності за злочини проти України не уникнуть й пересічні "вагнерівці", навіть ті, хто втік за кордон.

"Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС. Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде відправлений до наших норвезьких колег", - додав Костін.

Коротко про Пригожина

Зазначимо, що куратор ПВК "Вагнера", наближений до російського диктатора Володимира Путіна олігарх Євген Пригожин активно займається вербуванням на війну проти України. Найбільше його цікавлять ув'язнені, які він збирає по всій Росії, аби відправити чергове гарматне м'ясо росіянам на окупованих територіях України.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому ватажок "вагнерівців" так зацікавлений у війні проти України.

Додамо, раніше повідомлялося, що депутати Верховної ради пропонують визнати приватну військову компанію "Вагнера" міжнародною злочинною організацією.

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