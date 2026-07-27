За обстрілом АТБ у Чернігові стоїть підрозділ для "привілейованих", - ГУР

Російські окупанти зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації "ГРОМ "Каскад" здійснили атаку на супермаркет АТБ у Чернігові 26 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Головного управління розвідки.

Згідно з даними ГУР, російські солдати здійснили запуск реактивного дрона по чернігівському супермаркету. Він був обладнаний відеокамерою.

Безпілотник летів із дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області РФ.

Наразі воєння розвідка України ідентифікує безпосередніх виконавців злочину та всіх причетних до трагедії.

Як пояснили в ГУР, окрема бригада безпілотної авіації "ГРОМ "Каскад" є частиною військово-космічних сил армії РФ. Вона постійсно здійснює атаки далекобійними дронами, зокрема й по українських цивільних об’єктах.

"Бригада "ГРОМ "Каскад" має репутацію підрозділу для так званої “елітної” касти московитів - зокрема, чиновників, депутатів, бюрократів, регіональних князьків та іншої нечисті. Так звані "привілейовані" мають можливість укласти короткостроковий кількамісячний контракт і, не наближаючись до зони бойових дій, отримати статус "учасника" злочинної війни проти України", - розповіли розвідники.

До речі, ще в 2025 році ГУР розкрило особу командира бригади "ГРОМ "Каскад" - йдеться про воєнного злочинця Нєґруба Руслана Миколайовича.