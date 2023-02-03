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Німеччина та Швеція обговорюють передачу Україні ракет для ППО IRIS-Т, - Bloomberg

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П'ятниця 03 лютого 2023 15:21
Німеччина та Швеція обговорюють передачу Україні ракет для ППО IRIS-Т, - Bloomberg Фото: ППО IRIS-Т (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина та Швеція ведуть переговори про новий пакет озброєнь для України. Планується, що Стокгольм передасть додаткові ракети для систем ППО та пускові установки для німецьких систем IRIS-T

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Німеччина звернулася до Швеції із проханням надати пускові установки для протиракетної системи, сумісної з IRIS-T.

Як зазначає Bloomberg, обговорюється і передача додаткових ракет для систем ППО IRIS-T, яка є на озброєнні України. Німеччина дотримується свого плану щодо відправлення ще трьох систем IRIS-T цього року після того, як перша прибула у жовтні.

Збройні сили Швеції використовують ракети для IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98, що запускається з броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд Швеції оголосив, що поставить Україні систему ППО, але не уточнивши яку саме.

Німецьке видання Spiegel повідомляє, що пускова установка шведського виробництва здатна розширити радіус дії системи, яка вже поставлена в Україну. Це б дозволило захищати ще більшу площу території країни від обстрілів з боку РФ. Видання зазначає, що у Швеції є 5 систем ППО IRIS-T-SLS, які є меншою за дальністю дії звичайної версії зенітно-ракетного комплексу.

Зазначимо, станом на 27 листопада Україні передали одну систему IRIS-T. Її розмістили на південному напрямку.

Нагадаємо, ще 24 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц обіцяв, що Берлін передасть Україні ще три системи ППО IRIS-T найближчим часом.

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