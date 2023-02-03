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Євросоюз офіційно підтримав українську формулу миру

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Київ, П'ятниця 03 лютого 2023 19:28
Євросоюз офіційно підтримав українську формулу миру Фото: голова Євроради Шарль Мішель, президент України Володимир Зеленський та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз підтримує формулу миру України та проведення саміту для початку реалізації її пунктів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це йдеться в офіційній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС.

У документі наголошується, що ЄС підтвердив підтримку ініціативи України щодо справедливого миру, який буде ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. При цьому Росія поки що не виявила жодної готовності до справедливого та сталого миру.

"Ми висловили підтримку формулі миру президента України Володимира Зеленського та нашу відданість активній співпраці з Україною над мирним планом з 10 пунктів. У зв'язку з цим ми підтримуємо ідею саміту формули миру з метою початку її реалізації", - сказано в заяві.

Євросоюз планує співпрацювати з Україною для того, щоб забезпечити "якнайширшу міжнародну участь".

Нагадаємо, раніше президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявив, що його країна підтримує українську формулу миру.

Також ми писали, що Франція може взяти шефство над пунктом української формули миру, який стосується ядерної безпеки.

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