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Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

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П'ятниця 03 лютого 2023 14:18
Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні Фото: британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Попри значні втрати російські військові намагаються прорвати українську оборону на Донбасі. Але українські захисники не здають свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, найактивніша бойові дії проходять у Донецькій та Луганській областях. Росіяни зазнають великих втрат, але не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. При цьому українські захисники вдало відбивають ворожі атаки як Донецькій, так і в Луганській областях.

Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

На решті напрямків значних зрушень немає. Загарбники продовжують атакувати мирні населені пункти вздовж лінії фронту.

Тим часом українські бійці продовжують накривати вогнем тилові позиції та місця скупчення живої сили росіян.

Як повідомлялося раніше, Інститут вивчення війни проаналізував, чому РФ не зможе захопити Донбас до березня.

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Великобританія Війна Росії проти України
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