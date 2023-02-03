Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС

Сьогодні, 3 лютого 2023 року, у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Очікується, що на ньому можуть озвучити першу оцінку виконання рекомендацій щодо вступу до Євросоюзу.

РБК-Україна зібрало все, що відомо за кілька годин до початку саміту.

Хто братиме участь

Київський саміт пройде за участю президента України Володимира Зеленського, членів уряду, глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Також відомо, що до широкої делегації з Брюсселя увійшли 15 з 27 членів Єврокомісії. Напередодні вони провели спільне засідання із представниками українського уряду.

РБК-Україна наводило основні заяви з вчорашньої зустрічі.

Що обговорюватимуть

Ключова тема - готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.

"Ключовим питанням на порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК і отримає позитивну оцінку", - заявив днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Крім того, на саміті порушать такі теми:

посилення санкцій проти Росії (в галузі атомної енергетики, виробництва ракет та безпілотників)

безпекова ситуація

українська "формула миру"

притягнення Росії до відповідальності за військові злочини

прогрес у питаннях інтеграції у внутрішній ринок Євросоюзу

взаємодія в енергетичній сфері

При цьому під час саміту планують підписати низку галузевих документів. Посол ЄС Матті Маасікас також зазначив, що обговорюватиметься широке коло питань. За його словами, насамперед Брюссель надішле сигнал солідарності з Києвом.

Чого чекати від ЄС

Європейські чиновники поки що не анонсували конкретних рішень. Але в пресі з'явилася інформація про те, що усе обмежиться похвалою України за прогрес у реформах на шляху до Євросоюзу. Однак не варто розраховувати на те, що Брюссель схвалить швидкий вступ.

Зокрема, Euractiv пише про те, що основні консультації мали відбутися 2 лютого, а сьогодні будуть офіційні зустрічі Зеленського з Мішелем, фон дер Ляєн та головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Видання також з посиланням на проект комюніке зазначає, що сторони підтвердять майбутнє України та її громадян у Євросоюзі, а також відданість підтримці подальшої європейської інтеграції.

"ЄС визнає значний прогрес, який Україна продемонструвала в останні місяці у досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в ЄС, вітає зусилля України щодо проведення реформ у такі скрутні часи та закликає її продовжувати йти цим шляхом і виконувати умови, зазначені у висновку Єврокомісії за її заявкою на членство для просування до майбутнього членства в ЄС", - йшлося у проекті станом на кінець січня.

Також очікуються конкретні результати у безмитному доступі для українського експорту, включення України до єдиної зони платежів у євро (SEPA) та підписання меморандуму про партнерство у сфері відновлюваних джерел енергії.

Що буде у підсумковому комюніке, поки що невідомо. Україна, Польща та країни Балтії наполягають на закріпленні можливості прискореного вступу до ЄС. Проте, швидше за все, провідні країни-учасниці не приймуть надто оптимістичних формулювань.

На що сподівається Україна

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що чекає на конкретні рішення від європейських партнерів.

"Ми очікуємо на новини для України. Очікуємо на рішення наших партнерів у Євросоюзі, які відповідатимуть досягнутому рівню взаємодії між нашими інститутами та ЄС, та нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є - навіть незважаючи на повномасштабну війну", - заявив він.

Прем'єр Денис Шмигаль розраховує на отримання детального плану дій щодо подальшої європейської інтеграції - дорожньої карти. За його словами, для України також важливо отримати довгостроковий доступ до ринків ЄС без квот та мит для всіх товарів.

Окремо він наголосив на важливості приєднання до роумінгового простору. За інформацією брюссельського репортера "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, відповідне законодавство може бути ухвалене вже цього року.

Що зі вступом до ЄС

Сьогодні Україна може отримати оцінку виконання рекомендацій Європейської комісії, що є умовою вступу до ЄС. З набуттям статусу кандидата наша країна зобов'язалася виконати домашню роботу, а саме:

реформувати Конституційний суд

продовжити судову реформу

посилити боротьбу з корупцією та завершити відбір директора НАБУ

посилити боротьбу з відмиванням коштів

провести антиолігархічну реформу

ухвалити нові закони про медіа

ухвалити законодавство про національні меншини

Імовірно, сьогоднішня оцінка дозволить говорити про те, на якій стадії перебуває Україна. Але без виконання вищезгаданих рекомендацій не зможуть розпочатися переговори про вступ до ЄС.

Щодо України, то вона хоче розпочати попередні переговори до кінця 2023 року. На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, цілком імовірно, що вже навесні буде фіналізовано виконання рекомендацій Єврокомісії.

"Україна докладає максимум зусиль, і я переконаний, що ми маємо розпочати попередні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не повинні перешкодити", - сказав він.

Загалом в уряді вважають, що наша країна може стати членом Євросоюзу протягом найближчих двох років. Тобто поточний дедлайн позначено кінцем 2024 року.

У той же час можуть з'явитися й інші умови з поправкою на російсько-українську війну. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський цього тижня заявив, що спочатку Україні необхідно допомогти здобути перемогу.