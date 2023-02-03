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Офіційно. Німецький уряд підтвердив відправку Leopard 1 Україні

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П'ятниця 03 лютого 2023 14:12
Офіційно. Німецький уряд підтвердив відправку Leopard 1 Україні Фото: німецький уряд підтвердив відправку Leopard 1 Україні (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

В уряді Німеччини підтвердили рішення відправити танки Leopard 1 до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1. Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п'ятницю.

Як зазначає видання, Бундесвер на даний момент має 29 танків Leopard 1, які знаходяться в боєготовому стані.

Раніше німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомляла, що уряд Німеччини схвалив постачання танків Leopard 1 в Україну з промислових запасів і веде переговори щодо закупівлі 15 зеніток Gepard у Катару для відправки до Києва.

Згодом стало відомо, що Німеччина схвалила відправку 88 танків. Однак у ФРН можуть виникнути проблеми з боєприпасами до них.

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