Не мобілізація. МВС формує бригади для звільнення Донбасу і Криму: як записатися
Україна готується повертати тимчасово окуповані Луганську, Донецьку області й Крим. З цією метою МВС формує додаткові штурмові бригад, до лав яких кожен може приєднатися.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал "Гвардії наступу".
"Україна готується до штурму аж до Криму і Чорного моря, щоб вигнати окупантів зі своєї території. МВС розпочинає формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ - "Гвардія наступу", - пише пресслужба.
Зазначається, вступ до штурмових бригад, є добровільним вибором, а не мобілізацією. Бригади братимуть участь у звільненні Луганської й Донецької областей, а також Криму від російських окупантів.
Бригади Національної гвардії:
- "Буревій"
- "Червона Калина"
- "Кара-Даг"
- "Рубіж"
- "Спартан"
- "Азов"
Бригада Національної поліції:
- "Лють".
Бригада Державної прикордонної служби:
- "Сталевий Кордон".
"Кожен, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних на цій війні, зможе добровільно долучитися до бригад", - додає пресслужба.
Варто зазначити, що
Аби приєднатися до лав, необхідно перейти за посиланням та обрати одну з гвардій. Окремі питання можна задати за номером телефону - 080 010 00 20.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в.о. голови МВС Ігор Клименко розкрив додаткові подробиці формування штурмових бригад.
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