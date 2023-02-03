Не мобілізація. МВС формує бригади для звільнення Донбасу і Криму: як записатися

Україна готується повертати тимчасово окуповані Луганську, Донецьку області й Крим. З цією метою МВС формує додаткові штурмові бригад, до лав яких кожен може приєднатися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-кана л "Гвардії наступу".

"Україна готується до штурму аж до Криму і Чорного моря, щоб вигнати окупантів зі своєї території. МВС розпочинає формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ - "Гвардія наступу", - пише пресслужба.

Зазначається, вступ до штурмових бригад, є добровільним вибором, а не мобілізацією. Бригади братимуть участь у звільненні Луганської й Донецької областей, а також Криму від російських окупантів.

Бригади Національної гвардії:

"Буревій"

"Червона Калина"

"Кара-Даг"

"Рубіж"

"Спартан"

"Азов"

Бригада Національної поліції:

"Лють".

Бригада Державної прикордонної служби:

"Сталевий Кордон".

"Кожен, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних на цій війні, зможе добровільно долучитися до бригад", - додає пресслужба.

Варто зазначити, що

Аби приєднатися до лав, необхідно перейти за посиланням та обрати одну з гвардій. Окремі питання можна задати за номером телефону - 080 010 00 20.