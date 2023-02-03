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Не мобілізація. МВС формує бригади для звільнення Донбасу і Криму: як записатися

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П'ятниця 03 лютого 2023 13:00
Не мобілізація. МВС формує бригади для звільнення Донбасу і Криму: як записатися Фото: МВС формує додаткові штурмові бригади (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна готується повертати тимчасово окуповані Луганську, Донецьку області й Крим. З цією метою МВС формує додаткові штурмові бригад, до лав яких кожен може приєднатися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал "Гвардії наступу".

"Україна готується до штурму аж до Криму і Чорного моря, щоб вигнати окупантів зі своєї території. МВС розпочинає формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ - "Гвардія наступу", - пише пресслужба.

Зазначається, вступ до штурмових бригад, є добровільним вибором, а не мобілізацією. Бригади братимуть участь у звільненні Луганської й Донецької областей, а також Криму від російських окупантів.

Бригади Національної гвардії:

  • "Буревій"
  • "Червона Калина"
  • "Кара-Даг"
  • "Рубіж"
  • "Спартан"
  • "Азов"

Бригада Національної поліції:

  • "Лють".

Бригада Державної прикордонної служби:

  • "Сталевий Кордон".

"Кожен, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних на цій війні, зможе добровільно долучитися до бригад", - додає пресслужба.

Варто зазначити, що

Аби приєднатися до лав, необхідно перейти за посиланням та обрати одну з гвардій. Окремі питання можна задати за номером телефону - 080 010 00 20.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в.о. голови МВС Ігор Клименко розкрив додаткові подробиці формування штурмових бригад.

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