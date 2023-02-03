ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зараз поїду додому". Окупант заявив командиру про плани втекти з поля бою (перехоплення)

Новость на русском →
П'ятниця 03 лютого 2023 18:33
"Зараз поїду додому". Окупант заявив командиру про плани втекти з поля бою (перехоплення) Ілюстративне фото: окупант заявив командиру про плани втекти з поля бою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни не залишають планів втекти з України на тлі поганого постачання військ та провалів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський солдат у розмові скаржиться своєму командиру, що вони не мають жодного зв'язку з солдатами, які перебувають на "нулі", і погрожує залишити бойові позиції.

"Ми без жратви, без нічого. Навіщо воно нам треба? Що вони там наробили якісь нісенітниці. Ну а тепер нехай беруть і відбивають ці місця... Зараз приходжу до вас, скидаю броник та їду додому", - заявляє солдат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Луганської області до Московської втекла група озброєних окупантів.

Також ми писали, що в Росії застрелили свого солдата, який втік з України зі зброєю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війська РФ Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна