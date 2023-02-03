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Махінації в "Укртатнафта". Головному бухгалтеру оголосили підозру

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Ужгород, П'ятниця 03 лютого 2023 10:33
Махінації в "Укртатнафта". Головному бухгалтеру оголосили підозру Фото: СБУ оголосила підозру головному бухгалтеру "Укртатнафти" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Головному бухгалтеру "Укртатнафти" оголосили підозру у справі про махінації та привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці викрили головного бухгалтера, яка переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті. Учасниці схеми оголосили підозру.

Фото: СБУ оголосила підозру головному бухгалтеру "Укртатнафти" (ssu.gov.ua)

Встановлено, що "Укртатнафта" виробляла та продавало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча він входив у ціну. Заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн гривень.

Загалом у рамках слідства встановлено, що менеджмент "Укрнафти" та "Укртатнафти" привласнив близько 40 млрд гривень. Злочинні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Зокрема, у Дніпрі було знайдено приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також виявлено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки зазначають, що слідство триває. Зафіксовано 10 епізодів злочинної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно у рамках справи про махінації в "Укрнафті" та "Укртатнафті" СБУ провела обшуки в олігарха Ігоря Коломойського.

Пізніше СБУ оголосила підозру топ-менеджменту "Укртатнафта" у справі про привласнення 40 млрд гривень.

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