Україна веде перемовини про пошук платформи для отримання авіації, - Резніков

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зараз ведуться переговори із західними партнерами про пошуку платформи для надання Україні тактичної авіації.

"Що це буде - F-16, Gripеn - це питання дискусій з партнерами з країн НАТО", - підкреслив міністр.

Він пояснив, що з огляду на ймовірний наступ росіян, Україна веде переговори з партнерами щодо отримання далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 км, оскільки саме таке озброєння, на прикладі РСЗО HIMARS, довело свою ефективність на полі бою.

"Вони бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 км від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 км. Тоді ми зможемо в місця концентрації ворога завдавати ураження і не дати піти їм в цей наступ легкою прогулянкою", - підбив підсумок Резніков.