Україна веде перемовини про пошук платформи для отримання авіації, - Резніков
Київ веде перемовини про пошук платформи для подальшого надання Україні тактичної авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зараз ведуться переговори із західними партнерами про пошуку платформи для надання Україні тактичної авіації.
"Що це буде - F-16, Gripеn - це питання дискусій з партнерами з країн НАТО", - підкреслив міністр.
Він пояснив, що з огляду на ймовірний наступ росіян, Україна веде переговори з партнерами щодо отримання далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 км, оскільки саме таке озброєння, на прикладі РСЗО HIMARS, довело свою ефективність на полі бою.
"Вони бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 км від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 км. Тоді ми зможемо в місця концентрації ворога завдавати ураження і не дати піти їм в цей наступ легкою прогулянкою", - підбив підсумок Резніков.
Нагадаємо, вчора прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передачу Україні винищувачів F-16 має приймати НАТО.
Своєю чергою президент Польщі заявив, що вони готові обговорювати з союзниками питання передачі Україні винищувачів F-16. Проте не забуваючи й про власну безпеку.
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