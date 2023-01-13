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Велика делегація Єврокомісії відвідає Київ на початку лютого

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Київ, П'ятниця 13 січня 2023 11:06
Велика делегація Єврокомісії відвідає Київ на початку лютого Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Більше половини членів Європейської комісії приїдуть у Київ напередодні саміту Україна-ЄС. Планується, що делегація прибуде у столицю 2 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Європейської комісії Дану Спінант у коментарі AFP.

За її словами, 15 з 27 членів Єврокомісії відвідають Київ 2 лютого. Вони проведуть зустріч з представниками українського уряду.

Саміт Україна-ЄС цього року відбудеться у Києві 3 лютого. Планується, що у саміті візьмуть участь президенти Європейської Ради Шарль Мішель і Комісії Урсула фон дер Ляєн, а також український гарант Володимир Зеленський.

Під час зустрічі учасники обговорять фінансову та військову підтримку України з боку ЄС.

Нагадаємо, раніше Швеція яка зараз головує в Євросоюзі, підтвердила, що саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві 3 лютого.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що однією з тем саміту також стануть попередні переговори щодо вступу нашої країни до Євросоюзу.

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