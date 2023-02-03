РФ наступає на чотирьох напрямках, а українські військові атакували ворожий ЗРК, - Генштаб
Збройні сили України завдали удару по позиції ворожого ЗРК, а російські загарбники продовжують наступальні дії у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі та Грем’яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської.
На Бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області.
На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка.
На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.
На Запорізькому та Херсонському - під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Новопіль і Времівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка і Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсон, Качкарівка і Козацьке.
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Біловодську Луганської області, окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.
Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області Російської Федерації було завербовано до 1000 найманців.
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога та 1 - по позиції його ЗРК. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України разом з тим уразили 2 райони зосередження живої сили противника.
Нагадаємо, що російські окупанти за добу, 2 лютого, збільшили обстріли на Запорізькому та Херсонському напрямках. Водночас Сили оборони відбили атаки в районах 10 населених пунктів.
Українські військові атакували позиції ворожого пункту управління. А військові РФ продовжують спроби наступу у Донецькій області, хоча і зазнають значних втрат в живій силі.
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