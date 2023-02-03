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НОК України підтримав ідею бойкоту Олімпіади в разі участі РФ: є альтернатива

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Київ, П'ятниця 03 лютого 2023 14:10
НОК України підтримав ідею бойкоту Олімпіади в разі участі РФ: є альтернатива Фото: Збірна України на церемонії відкриття зимових Ігор у Пекіні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

План заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі підготував Національний олімпійський комітет України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Позачергове засідання вітчизняного НОК ознаменувалося схвалення плану дій щодо зриву повернення росіян і білорусів на міжнародну спортивну арену. Бойкот Олімпіади-2024 Україною – крайній варіант.

План заходів із недопущення спортсменів із РФ і Білорусі до міжнародних змагань складається з чотирьох пунктів:

  1. підготовка НОКом звернень до суб'єктів олмпійського руху, національних комітетів інших країн, міжнародних федерацій олімпійських видів – до 10 лютого;
  2. отримання зворотного зв'язку від них – 1 місяць із моменту звернення;
  3. аналіз отриманої інформації за результатами консультацій – 1 місяць з отримання даних;
  4. узагальнення і формування спільної позиції та винесення на обговорення Генасамблеї – за підсумками 2-х місяців роботи.

Окремо члени Національного олімпійського комітету проголосували за можливий бойкот Олімпійських ігор. Цю ідею підтримали 109 членів із пристуніх 112-ти членів організації. Ще троє утрималися.

"Якщо все ж таки будуть допущені російські і білоруські спортсмени до міжнародних змагань, то, на мою особисту думку, крайній захід - бойкотування Олімпійських ігор. Хочу, щоб всі це почули", – заявив очільник НОК Вадим Гутцайт.

До слова, напередодні Польща та країни Балтії відкинули ідею повернення РФ і Білорусі до міжнародних змагань.

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