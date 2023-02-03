Сніг, вітер та морози до -17: якою буде погода на вихідні

Найближчими вихідними, 4-5 лютого, в Україну прийде похолодання. У деяких регіонах країни температура вночі опуститься до -17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Так, у наступні три доби в Україні часом очікується невеликий сніг. Завтра у західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний сніг та хуртовина.

Також 4 лютого у західній, 5-6 лютого у південній частині крани місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, на дорогах утворюється ожеледь.

Температура повітря найближчої ночі опуститься до 1-7 градусів морозу. Завтра вдень буде від -3 до +2 градусів, у південній частині - 0-5 вище за нуль.

У неділю та понеділок, 5-6 лютого температура повітря вночі становитиме -5...-10, вдень від 0 до -6, а в Карпатах та на Закарпатті вночі 12-17 морозу, вдень 6-11 морозу.

Сніголавинна небезпека

Згідно з прогнозами синоптиків, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку зі снігопадами утримається 3-5 лютого - на високогір'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей. Також помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) у ці дні в горах Львівської області.

"Можливо сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.