Нові виплати, тарифи й правила: до яких змін готуватись українцям у серпні

Серпень 2026 року несе українцям низку важливих змін у різних сферах життя. Деякі з них будуть корисними та навіть приємними, але окремі - можуть завдати клопоту.

Докладніше про найважливіші зміни для громадян України впродовж останнього місяця літа, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Пенсії та виплати : ПФУ більше не вимагатиме документи з реєстрів, українці почнуть отримувати виплати до Дня Незалежності, а дехто з ветеранів - зможе претендувати на 95 тисяч гривень від Червоного Хреста.

: ПФУ більше не вимагатиме документи з реєстрів, українці почнуть отримувати виплати до Дня Незалежності, а дехто з ветеранів - зможе претендувати на 95 тисяч гривень від Червоного Хреста. Освітні можливості : запланований запуск послуги "Пакунок школяра" (5000 гривень для першокласників), а школи - не мають права відмовляти у створенні інклюзивних класів.

: запланований запуск послуги "Пакунок школяра" (5000 гривень для першокласників), а школи - не мають права відмовляти у створенні інклюзивних класів. Житло для ВПО : оновлюється програма житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб.

: оновлюється програма житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Правила для бізнесу та військовий облік : деякі ФОПи переходять на нові правила звітності, компанії мають час до 10 серпня на перепідтвердження статусу критичності для бронювання, а 17-річним юнакам - потрібно особисто йти до ТЦК.

: деякі ФОПи переходять на нові правила звітності, компанії мають час до 10 серпня на перепідтвердження статусу критичності для бронювання, а 17-річним юнакам - потрібно особисто йти до ТЦК. Тарифи й комуналка : зростає тариф на передачу електроенергії для бізнесу (для населення ціни не зміняться), а в низці міст (зокрема у Львові та Полтаві) піднімають ціни на воду.

: зростає тариф на передачу електроенергії для бізнесу (для населення ціни не зміняться), а в низці міст (зокрема у Львові та Полтаві) піднімають ціни на воду. Зв'язок і послуги : "Київстар" починає поетапне вимикання застарілого 3G заради розвитку 4G, а держава запускає безкоштовне навчання з кібербезпеки для людей з інвалідністю.

: "Київстар" починає поетапне вимикання застарілого 3G заради розвитку 4G, а держава запускає безкоштовне навчання з кібербезпеки для людей з інвалідністю. Подорожі : між польським Перемишлем і німецьким Франкфуртом-на-Майні починає курсувати новий міжнародний нічний поїзд - УЗ узгодила графік руху для пасажирів, щоб забезпечити зручні пересадки.

: між польським Перемишлем і німецьким Франкфуртом-на-Майні починає курсувати новий міжнародний нічний поїзд - УЗ узгодила графік руху для пасажирів, щоб забезпечити зручні пересадки. Зміни в Києві: у столиці дорожчають маршрутки (до 20-25 гривень), а з 21 серпня планують знову відкрити фунікулер після ремонту.

Призначення пенсій і доплати

З 2 серпня набирає чинності закон №4851-IX "Про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу.

Основні нововведення:

Пенсійний фонд більше не вимагатиме документи, які вже є в державних реєстрах;

до стажу зарахують окремі періоди роботи, навіть якщо роботодавець не сплатив єдиний внесок;

ПФУ зобов'язаний допомагати людям збирати потрібні документи для оформлення пенсії.

Масового підвищення пенсій не буде - лише окремі доплати.

Виплати до Дня Незалежності

У серпні дехто з українців отримає разову грошову допомогу до Дня Незалежності.

Деяким категоріям її нарахують автоматично, іншим - треба звертатись до Пенсійного фонду України (ПФУ).

При цьому сума виплати коливається від 450 до 3 100 гривень - залежно від статусу отримувача.

Виплати ветеранам від Червоного Хреста

З 1 серпня по 30 жовтня Український Червоний Хрест буде перераховувати цільову допомогу ветеранам, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Йдеться про одноразову грошову допомогу в розмірі до 95 тисяч гривень для:

облаштування побуту;

створення більш комфортного й безпечного житлового простору.

Гроші можна буде витратити на 26 видів побутової техніки на вибір, які допоможуть зробити повсякденне життя більш автономним і зручним.

Це можуть бути спеціалізовані адаптаційні гаджети (смартфони із функціями озвучування екрана, адаптивна побутова техніка, спеціальні навігаційні системи тощо).

Ця програма спрямована не лише на вирішення побутових питань.

Її мета - підтримати відновлення, адаптацію та гідне повернення ветеранів через створення більш доступних, комфортних і безпечних умов для повсякденного життя.

"Пакунок школяра"

У серпні, орієнтовно впродовж найближчого робочого тижня, у застосунку "Дія" відбудеться запуск послуги "Пакунок школяра".

Йдеться про одноразову виплату 5 000 гривень родинам - для підготовки першокласників до навчального року.

Виплата надається лише у безготівковій формі.

Кошти надходять на спеціальний банківський рахунок і можуть бути використані тільки для придбання товарів, необхідних першокласнику.

Інклюзивні класи

Згідно з оновленим Порядком організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, з серпня 2026 року школи не мають права відмовляти у створенні інклюзивних класів.

Йдеться про те, що заклад освіти зобов'язаний створити інклюзивний клас, навіть якщо подано лише одну заяву від батьків дитини (для 2-5 рівнів підтримки).

Для дітей, яким визначено лише перший рівень, інклюзивний клас не створюється - їх просто рівномірно розподіляють між існуючими класами школи.

Якщо ж клас переповнений, управління освіти зобов'язане:

запропонувати батькам перелік найближчих шкіл;

особисто сприяти швидкому переведенню та зарахуванню дитини до нової школи.

Право ВПО на житловий ваучер

З 1 серпня в Україні оновлюється програма житлових ваучерів для ВПО.

Частина переселенців втрачає право на цю допомогу:

ВПО, які з 24 лютого 2022 року до моменту подачі заяви припинили право власності на будь-яке житло - наприклад, продали чи подарували квартиру або будинок у безпечніших регіонах;

переселенці, які вже скористались пільговою іпотекою "єОселя";

ті, хто зареєстрував місце проживання на тимчасово окупованій території вже після того, як населений пункт опинився під контролем ворога.

При цьому нові правила не вплинуть на переселенців, які вже отримали житловий ваучер або ж подали заяву до набуття чинності постанови.

Нові форми податкового розрахунку

З 1 серпня діють нові правила подання звітності для декого з ФОПів.

У Державній податковій службі раніше пояснили, що Міністерство фінансів:

затвердило нові форми податкового розрахунку з ПДФО, військового збору та єдиного внеску;

оновило порядок їх заповнення.

За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному:

податкові агенти - юридичні особи (крім ФОП і осіб з незалежною професійною діяльністю) - подадуть звіт за липень 2026 року;

ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність - перейдуть на квартальний розрахунок з розбивкою показників за місяцями кварталу.

Бронювання від мобілізації

До 10 серпня компаніям зі статусом критично важливих підприємств потрібно заново підтвердити цей статус:

подати податкову звітність за останній місяць;

подати довідку про середню зарплату працівників.

За словами екс-міністра економіки Олексія Соболева, для більшості підприємств, у яких галузеві або регіональні критерії не змінилися, діє спрощений порядок підтвердження статусу.

Варто зауважити також, що за новими правилами для оформлення бронювання середня зарплата на підприємстві повинна відповідати встановленим порогам:

загальна вимога - не менше трьох мінімальних зарплат (25 941 гривня);

для прифронтових територій - не менше 2,5 мінімальних зарплат (21 618 гривень).

В цілому рішення про критичність підприємств діятимуть до 1 вересня, тож дехто з українців ризикує втратити броню.

Військовий облік 17-річних

У рік досягнення 17 років українські юнаки обов'язково мають стати на військовий облік.

До 31 липня (включно) зробити це можна було онлайн - у застосунку "Резерв+".

Тепер же (і до досягнення 18 років) стати на військовий облік юнакам 2009 року народження потрібно "фізично" - прийшовши особисто в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.

Після досягнення 18 років - автоматично через дані Державної міграційної служби України або самостійно через "Резерв+".

"Якщо юнак не стане на військовий облік до повноліття, після досягнення 18 років його можуть взяти на облік автоматично", - констатували в Міністерстві оборони України.

Тариф на передачу електроенергії

З 1 серпня тариф на послуги з передачі електроенергії зростає до 928,45 гривні за мегават-годину без урахування ПДВ. Що на 25% більше, ніж до цього.

Тим часом для підприємств "зеленої" електрометалургії передбачили окремий, нижчий тариф - 563,26 гривні за мегават-годину.

Варто зауважити, що рішення НКРЕКП не означає автоматичного подорожчання електроенергії для населення.

Йдеться про тариф на передачу електроенергії магістральними мережами "Укренерго", який сплачують постачальники та великі споживачі.

Отже, для побутових споживачів чинний тариф на електроенергію залишається незмінним.

Тарифи на воду

З 1 серпня у низці українських міст набувають чинності нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

У ще кількох громадах питання перегляду вартості послуг уже розглядають або ж ще готують відповідні рішення.

Так, у Львові починає діяти новий тариф на послуги "Львівводоканалу".

Загальна вартість водопостачання та водовідведення зросте з 25,88 гривні до 56,38 гривні за кубометр.

Нові тарифи становитимуть:

водопостачання - 36,04 гривні за кубометр ;

; водовідведення - 20,34 гривні за кубометр.

Так само з 1 серпня можуть запрацювати нові тарифи для споживачів "Полтававодоканалу" (Полтавська обласна рада вже підтримала відповідне рішення).

Для населення пропонується встановити такі тарифи:

водопостачання - 39 гривень за кубометр ;

; водовідведення - 30,76 гривні за кубометр.

Разом із ПДВ загальна вартість послуг становитиме 83,71 гривні за кубометр.

У столиці КМДА відхилила пропозицію водоканалу підняти цінник до 89 гривень і планує тариф 63,79 грн/куб.

В Одесі мерія виступає проти тарифу понад 100 гривень і наполягає на межі у 65 гривень.

Відключення 3G

У серпні (в рамках модернізації мережі) "Київстар" виводить з експлуатації застарілу технологію 3G.

Вивільнені частоти перерозподіляють на користь більш сучасного 4G.

Процес оновлення мережі відбудеться в два етапи:

з 4 серпня 2026 року (Вінницька, Донецька, Запорізька, Харківська, Херсонська області);

З 18 серпня 2026 року (Дніпропетровська, Івано-Франковська, Хмельницька області).

Тим, хто досі не користувався 4G, радять перевірити налаштування телефону та активувати цю технологію в меню пристрою.

Якщо SIM-карта застаріла і не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM (номер при цьому залишиться незмінним).

Безкоштовне навчання з кібербезпеки

З 1 серпня в Україні стартує експериментальний проєкт, у межах якого держава профінансує навчання з кібербезпеки двох тисяч осіб з інвалідністю I та II групи (зокрема ветеранів).

Програма (розроблена Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності) триватиме два роки.

Головна мета проєкту та обов'язкова умова державного фінансування - забезпечення подальшого працевлаштування людей з інвалідністю після завершення навчання.

Крім того, ініціатива включатиме психологічний супровід учасників впродовж всього періоду навчання.

Поїздки в Німеччину

З 1 серпня між польським Перемишлем і німецьким Франкфуртом-на-Майні починає курсувати новий міжнародний нічний поїзд.

Тим часом "Укрзалізниця" забезпечує зручні пересадки на свої рейси для пасажирів з України.

Компанія вже узгодила графік руху до Перемишля для пасажирів з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Одеси та Кременчука.

Локальні зміни у столиці

У Києві з 1 серпня зростає вартість проїзду у маршрутних таксі.

Перевізники пояснюють таке рішення:

подорожчанням пального;

дефіцитом водіїв;

зростанням витрат на обслуговування транспорту.

У маршрутках, де проїзд коштував 20 гривень, тариф піднімають до 25 гривень.

Тим часом на деяких маршрутах зі "старим" тарифом 10 гривень - вартість проїзду зросте до 20 гривень.

Крім того, з 21 серпня в столиці планують знову відкрити для пасажирів фунікулер.

Раніше його вирішили закрити на щорічний плановий ремонт.