Нападение на колонну в Мариуполе, сотый сбитый самолёт и старт выплат по 6500: главное на вечер

На 27-й день войны России против Украины боевики похитили эвакуационную колонну под Мариуполем, украинские военные сбили уже сотый вражеский самолет, а в Украине начали выплачивать 6500 гривен помощи.

Подробнее о всех главных новостях Украины на вечер 22 марта - читайте в материале РБК-Украина .

Начались выплаты 6500

В Украине стартовали выплаты 6500 гривен работникам и ФОПам из зон боевых действий. Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что первые 500 тысяч украинцев уже получили помощь.

“Денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты", - сообщил он.

Также Федоров предупредил об интернет мошенничестве и предостерег от перехода по ссылкам из смс для якобы получения денег.

“Уведомление о начислении денег с еПоддержки поступит вам в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь”, - подчеркнул глава Минцифры.

Боевики похитили эвакуационную колонну под Мариуполем

Ирина Верещук сообщила о том, что боевики так называемой “ДНР” похитили эвакуационную колонну возле поселка Мангуш Мариупольского района. Автобусы с людьми двигались по согласованному “зеленому” коридору.

"Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что технику заберут, а людей, возможно, пустят, а может и нет", - сказала Верещук.

Сотый сбитый вражеский самолет

Сегодня украинские военные сбили вражеский самолет над Мариуполем. Как сообщил советник главы ОП Алексей Арестович, это по предварительным данным уже сотый самолет оккупантов, который уничтожили ВСУ.

Бесплатные продукты в зоне боевых действий

Кабмин принял постановление о том, что в зонах боевых действий продукты будут выдавать жителям бесплатно. На каждого человека определена норма, сколько какого продукта можно получить в месяц.

Ситуация на Донбассе

Авдеевка

Оккупанты нанесли удары артиллерией и авиацией по Авдеевке. В результате 5 местных жителей погибли, еще 20 получили ранения.

Обстрел Краматорска фосфорными боеприпасами

В Краматорске российские войска применили фосфорные боеприпасы в ходе обстрелов города. Напомним, что их использование запрещено международными соглашениями.

Луганская область

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что сегодня оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке. В результате есть погибшие и раненые.

Кроме того, за 21 марта в области произошло около 14 пожаров. По словам Гайдая, на протяжении дня огонь в Рубежном почти не прекращался, а в Северодонецке враг уничтожает продовольственные склады.

Ситуация в Кривом Роге

Российские войска дважды за ночь 22 марта из “Градов” обстреляли Криворожский район. Как сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул, огонь вели по городу Зеленодольск и селу Малая Костромка. В результате были разрушены жилые дома, жертв по предварительным данным нет.

Обстрелы Николаева

В Николаеве оккупанты обстреляли заправку, в результате на АЗС произошел пожар, погибли три человека.

Также был обстрелян морской порт, в результате чего была значительно повреждена инфраструктура.

Что происходит в Сумской области

Тростянец

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, в Тростянце оккупанты устроили настоящий геноцид против мирных жителей. По его словам, российские военные бесчеловечно относятся к местным.

В городе сегодня продолжались уличные бои. Граждан просили скрываться в подвальных помещениях.

Обстрелы в Киеве

Сегодня оккупанты обстреляли Оболонский район Киева.

"В результате удара, который был нанесен по жилому массиву Оболонского района, загорелись два здания и грузовик. Один человек погиб, трое получили ранения", - сообщает пресс-служба КГГА.

Кроме того, над столицей силы ПВО сбили еще одну ракету. Третья упала в Днепр и не сдетонировала.

Ситуация в Киевской области

В Киевской области ситуация остается сложной. Сегодня на Житомирской трассе, в Ирпене и Гостомеле продолжались бои. Ряд населенных пунктов оккупирован и находится на грани гуманитарной катастрофы

Мэр Борисполя Владимир Борисенко обратился к местным жителям с просьбой по возможности уехать из города.

А глава Киевской ОГА Александр Павлюк сообщил о том, что под Киевом силы врага остановлены. Он отметил, что важно не дать противнику перейти реку Ирпень, и потенциал пока не дает возможности ВСУ перейти там в наступление.

Также сообщается, что на спутниковых снимках зафиксированы семь очегов возгорания в зоне отчуждения

Выезд из Чернигова заминирован

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что выезд из города в сторону Киева заминирован. Однако, по его словам, гуманитарные грузы все-же удается доставить в город.

"Я могу подтвердить, что прямой выезд в сторону Киева - через Количевку, Ивановку, Ягодное - во многих локациях заминирован", - отметил мэр.

Ракетный удар по Павлограду

В результате ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области была уничтожена железнодорожная станция Павлоград II.

"Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", – сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.