Оккупанты дважды за ночь обстреляли Криворожский район из "Градов": разрушены дома

В ночь на 22 марта российские войска обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка Криворожского района. Вследствие чего разрушены жилые дома.

Об этом сообщает РКБ-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 дважды из "Градов" было обстреляно село Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05:20 утра. Разрушение жилых домов. По предварительным данным, жертв нет...В других направлениях ночь прошла ровно", - написал Вилкул.

По его словам, сегодня в 12:00 будет уже пятая электричка с Апостолового в Кривой Рог для выезда всех желающих жителей.

"Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, мы помогаем с расселением", - добавил Вилкул.

Напомним, недавно российские войска били из "Градов" по селу Марьянское Днепропетровской области. Оккупанты попали в насосную станцию, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища.

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