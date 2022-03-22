Прямой выезд из Чернигова в сторону Киева заминирован, - мэр
Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что выезд из города в сторону Киева заминирован. Однако гуманитарная помощь все же доезжает до Чернигова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра издания LB.
"Я могу подтвердить, что прямой выезд в сторону Киева - через Количевку, Ивановку, Ягодное - во многих локациях заминирован", - отметил мэр.
Он добавил, что гуманитарные грузы доезжают до города, несмотря на обстрелы российских оккупантов.
По словам Атрошенко, окрестности Чернигова уничтожены на 60-70%, однако деревянная застройка города частично уцелела.
Напомним, 22 марта в Чернигове полностью исчезла электроэнергия. Также из-за обесточивания в городе отсутствует водоснабжение.
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