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Гостомель и Буча пока полностью под оккупацией. ВСУ наращивает резервы для наступления

Новина українською →
Киев, Вторник 22 марта 2022 03:37
Гостомель и Буча пока полностью под оккупацией. ВСУ наращивает резервы для наступления Александр Павлюк, глава Киевской ОВА (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Александр Павлюк, глава Киевской ОВА, заявил, что на сегодняшний день Гостомель и Буча временно полностью оккупированы войсками противника. ВСУ копят резервы для перехода в контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Павлюка, руководителя Киевской областной военной администрации.

"В Гостомеле и Буче пока никаких действий мы делать не можем. Нам нужно не дать противнику перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев. Пока потенциал не дает нам возможностей перейти в наступление в этом направлении", - отметил Павлюк. Также он добавил, что с каждым днем военный потенциал противника истощается, а ВСУ используют это время для аккумуляции резервов.

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