В Краматорске оккупанты снова применили запрещенные фосфорные боеприпасы
Российские оккупанты во время бомбардировки Краматорска Донецкой области в очередной раз применили фосфорные боеприпасы, которые запрещены международными соглашениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.
"Очередное использование фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции - это для цивилизованного мира", - отметил Билошицкий.
Он также подчеркнул, что российские военные только так и могут воевать.
Отметим, что фосфорные боеприпасы относятся к типу зажигательных. Их начиняют белым фосфором или зажигательными веществами на его основе.
Температура горения фосфорных боеприпасов зависит от ряда условий и составляет 900-1200 градусов. При попадании на кожу горящий белый фосфор вызывает тяжелые ожоги.
Напомним, в Попасной Луганской области российские оккупанты также использовали фосфорные боеприпасы.
Мы также писали о том, что в Сумах оккупанты открыли огонь по территорию предприятия "Сумыхимпром", после чего произошла утечка аммиака.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.