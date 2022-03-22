После обстрела в Николаеве загорелась заправка, погибли три человека

Российские войска обстреляли автозаправочную станцию в Николаеве. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Известно, что от полученных ран, несовместимых с жизнью, погибли трое мужчин, 1 женщина пострадала. До прибытия спасателей каретой скорой медицинской помощи она была доставлена в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел вчера в Корабельном районе Николаева. После обстрела на заправке возник пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар по казарме в Николаевской области. Официальной информации о числе погибших до сих пор нет.

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