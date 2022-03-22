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За день в Луганской области произошло 14 пожаров, повреждены дома и больница, - глава ОГА

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Луганск, Вторник 22 марта 2022 08:09
За день в Луганской области произошло 14 пожаров, повреждены дома и больница, - глава ОГА Фото: 21 марта в Луганской области произошло 14 пожаров (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область. В течение 21 марта из-за их действий произошло 14 пожаров. Повреждены также около 25 объектов, из них - 2 многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава ОГА Луганской области Сергея Гайдая.

По его словам, в Северодонецке российская армия уничтожает оптовые склады с продуктами питания. Но у жителей проблем с едой не будет, поскольку в городе отлажены поставки продуктов. Кроме того, оккупанты продолжают терроризировать Рубежное.

"Вчера в течение дня огонь в Рубежном почти не прекращался. По несколько раз спасатели и скорая получали вызовы, пытались выехать по указанным адресам, но обстрелы не позволяли оперативно добраться до пострадавших", - рассказал Гайдай.

В некоторые места спасатели и медки не могли попасть часами, потому что взрывы снарядов не утихали.

"Когда блицкрига в Рубежном у россиян не получилось, они начали делать то, что умеют - уничтожать город: разрушают дома, школы, больницы. Впрочем, мы спасаем раненых и стараемся каждый день эвакуировать желающих", - добавил глава ОГА.

Напомним, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что в заблокированных оккупантами окрестностях Мариуполя люди умирают от голода.

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