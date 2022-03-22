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Под Мариуполем боевики "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов, - Верещук

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Вторник 22 марта 2022 19:46
Под Мариуполем боевики "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов, - Верещук Боевики ДНР захватили колонну эвакуационных автобусов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Возле Мариуполя боевики "ДНР" 22 марта захватили колонну автобусов, которые согласованным гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, инцидент произошел у поселка Мангуш Мариупольского района.

Отмечается, что боевики "ДНР" захватили автобусы и работников ГСЧС. Также Верещук уверяет, что украинская сторона пытается всеми силами их вытащить.

"Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что технику заберут, а людей, возможно, пустят, а может и нет", - сказала Верещук.

Ранее мы сообщали, что российские военные похитили трех граждан Израиля в Мелитополе.

Также мы писали, что оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну в Харьковской области.

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