Под Мариуполем боевики "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов, - Верещук

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, инцидент произошел у поселка Мангуш Мариупольского района.

Отмечается, что боевики "ДНР" захватили автобусы и работников ГСЧС. Также Верещук уверяет, что украинская сторона пытается всеми силами их вытащить.

"Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что технику заберут, а людей, возможно, пустят, а может и нет", - сказала Верещук.