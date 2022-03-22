ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты осуществляют настоящий геноцид в Тростянецкой общине, - глава Сумской ОГА

Новина українською →
Сумы, Вторник 22 марта 2022 02:26
Оккупанты осуществляют настоящий геноцид в Тростянецкой общине, - глава Сумской ОГА Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Тростянецкой общине Сумской области уже третью неделю наблюдается тяжелая ситуация. Российские оккупанты совершают настоящий геноцид против мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

"Происходящее в Тростянецкой общине - это настоящий геноцид, это настоящая блокировка населенного пункта, это настоящее террористическое бесчеловечное отношение к мирным жителям", - заявил Живицкий.

Он также отметил, что российские военные меняются, поскольку происходит ротация, и приходят новые, которые еще более жестокие и безжалостные.

Главы Сумской ОГА заявил, что в понедельник, 21 марта, оккупанты угнали последний автомобиль экстренной медицинской помощи с территории Тростянецкой центральной помощи.

Напомним, в Сумах российские военные обстреляли территорию предприятия "Сумыхимпром", в результате чего произошла утечка аммиака из поврежденного резервуара.

Мы также писали о том, что в Сумской области ВСУ уничтожили очередную колонну российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Сумская область
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины