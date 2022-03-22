Продукты в зоне боевых действий будут выдавать бесплатно. Кабмин определил перечень и нормы

Кабинет министров принял постановление об обеспечении населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В регионах, на территории которых продолжаются активные боевые действия, обеспечение продовольственными товарами проводится безвозмездно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 20 марта 2022 г. № 328 .

Постановлением утвержден порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимо отклонение ± 20%.

Кроме того, правительство постановило закупить 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 килограммов и 3 млн пакетов вместимостью до 3 килограммов.

Наименование Объем на одного человека в месяц, килограммов Зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки 12,14 Крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы 2 Макаронные изделия 1 Масло подсолнечное 1 Консервы мясные, рыбные, бобовые 2,5 Сахар 1 Молоко пастеризованное или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) 5 Хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) 1 Чай, кофе 0,2

Продукты будут выдавать в административно-территориальных единицах, на территории которых оказывается помощь в рамках программы єПідтримка: