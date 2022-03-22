ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Продукты в зоне боевых действий будут выдавать бесплатно. Кабмин определил перечень и нормы

Новина українською →
Украина, Вторник 22 марта 2022 11:14
Продукты в зоне боевых действий будут выдавать бесплатно. Кабмин определил перечень и нормы Фото: продукты в Украине будут выдавать бесплатно по перечню (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление об обеспечении населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В регионах, на территории которых продолжаются активные боевые действия, обеспечение продовольственными товарами проводится безвозмездно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 20 марта 2022 г. № 328.

Постановлением утвержден порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимо отклонение ± 20%.

Кроме того, правительство постановило закупить 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 килограммов и 3 млн пакетов вместимостью до 3 килограммов.

Наименование

Объем на одного человека в месяц, килограммов

Зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки

12,14

Крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы

2

Макаронные изделия

1

Масло подсолнечное

1

Консервы мясные, рыбные, бобовые

2,5

Сахар

1

Молоко пастеризованное или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока)

5

Хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники)

1

Чай, кофе

0,2

Продукты будут выдавать в административно-территориальных единицах, на территории которых оказывается помощь в рамках программы єПідтримка:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • г. Киев
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро