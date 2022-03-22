В Мариуполе военные уничтожили вражеский самолет

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику. Сегодня в районе бассейна Нептун сбили один из самолетов оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал наш город", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинская ПВО уничтожила три вражеские воздушные цели на Слобожанском направлении.

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