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В Мариуполе военные уничтожили вражеский самолет

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 18:27
В Мариуполе военные уничтожили вражеский самолет Фото: в Мариуполе военные уничтожили вражеский самолет (фото facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику. Сегодня в районе бассейна Нептун сбили один из самолетов оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал наш город", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинская ПВО уничтожила три вражеские воздушные цели на Слобожанском направлении.

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