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Поки Росія тисне на Україну, серйозних переговорів не буде, - Сибіга

07:41 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Поки Росія тисне на Україну, серйозних переговорів не буде, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (facebook.com/andrij.sybiha)
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Росія не буде готова до серйозних переговорів, доки вірить, що тиском на Україну досягне цілей, яких не здобула на полі бою. Тому тиск на агресора треба зберегти й посилити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, слова якого оприлюднило МЗС.

"Доки Росія віритиме, що може досягти цілей свого вторгнення - цілей, яких вона не здатна досягти на полі бою, - шляхом тиску на Україну з метою змусити її до капітуляції, вона не буде готова до серйозних переговорів", - заявив Сибіга.

Саме тому, за його словами, збереження і посилення тиску на Росію залишається критично важливим для припинення війни.

"Мир завдяки силі - єдина стратегія, яка працює. Але ця сила має бути спрямована проти агресора, а не проти країни, яка захищається", - наголосив міністр.

"Цю війну неможливо завершити, зупинивши опір України. Її можна завершити лише зупиненням атак агресора", - додав він.

Так Сибіга відреагував на заяви помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. Той поскаржився, що США поки не вдається тиснути на Україну і змусити її піти на мир.

За словами Ушакова, після саміту на Алясці здавалося, що Вашингтон може "нав'язати" Києву свої умови, але цього не сталося, тож говорити, на його думку, треба ще й з усією Європою.

За словами Ушакова, Росія готова відновити тристоронні переговори з Україною та США після 4 листопада, однак високих очікувань від них немає: зустріч буде лише попередньою. Наступний раунд, за даними ЗМІ, може відбутися у першій половині листопада в Абу-Дабі або Швейцарії. Абу-Дабі як можливе місце раніше називав і президент Володимир Зеленський.

Про підготовку переговорів говорять і у Вашингтоні: спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що адміністрація Трампа "на порозі" тристоронньої зустрічі.

Водночас тиск на Україну, за словами Зеленського, тільки зростає. Обмеження Starlink і затримки з постачанням ракет до Patriot він назвав спробою схилити Україну до капітуляції.

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Юрий Ушаков Андрій Сибіга Війна в Україні
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