Поки Росія тисне на Україну, серйозних переговорів не буде, - Сибіга

Росія не буде готова до серйозних переговорів, доки вірить, що тиском на Україну досягне цілей, яких не здобула на полі бою. Тому тиск на агресора треба зберегти й посилити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, слова якого оприлюднило МЗС.

"Доки Росія віритиме, що може досягти цілей свого вторгнення - цілей, яких вона не здатна досягти на полі бою, - шляхом тиску на Україну з метою змусити її до капітуляції, вона не буде готова до серйозних переговорів", - заявив Сибіга.

Саме тому, за його словами, збереження і посилення тиску на Росію залишається критично важливим для припинення війни.

"Мир завдяки силі - єдина стратегія, яка працює. Але ця сила має бути спрямована проти агресора, а не проти країни, яка захищається", - наголосив міністр.

"Цю війну неможливо завершити, зупинивши опір України. Її можна завершити лише зупиненням атак агресора", - додав він.

Так Сибіга відреагував на заяви помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. Той поскаржився, що США поки не вдається тиснути на Україну і змусити її піти на мир.

За словами Ушакова, після саміту на Алясці здавалося, що Вашингтон може "нав'язати" Києву свої умови, але цього не сталося, тож говорити, на його думку, треба ще й з усією Європою.