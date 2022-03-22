В Украине начались первые выплаты 6 500 гривен "еПоддержки"

В Украине начались первые выплаты 6 500 гривен по программе "еПоддержка". Деньги выплачиваются наемным работникам и ФОПам в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Начались первые выплаты 6 500 гривен "еПоддержки" для тех, кто подал заявки в первый день. Почти 500 тысяч украинцев их получили. Денежные средства поступают поочередно", - отметил он.

Он также подчеркнул, что любые смс с просьбой перейти по ссылке, чтобы получить 6 500 гривен, являются интернет-мошенничеством. Уведомление о зачислении денег приходит в приложение банка, клиентом которого вы являетесь.

"В целом на "е-Поддержку" мы получили почти 4 млн заявок. Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФОП всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты", - добавил Федоров.