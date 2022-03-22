Оккупанты обстреляли жилые дома в Киеве. Есть погибшие
Фото: оккупанты обстреляли жилые дома в Киеве (Getty Images)
Российские оккупанты обстреляли жилой массив в Киеве. В результате огня погиб человек, трое ранены.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В результате удара, который был нанесен по жилому массиву Оболонского района, загорелись два здания и грузовик. Один человек погиб, трое получили ранения", - пишет пресс-служба.
Еще одну ракету удалось сбить силам ПВО. Она могла бы поразить другие объекты города. Другая же ракета упала в Днепр и не сдетонировала.
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