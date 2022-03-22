Мэр Борисполя просит жителей по возможности выехать из города
Мэр Борисполя Владимир Борисенко рекомендует местным жителям и переселенцам выехать из города ради собственной безопасности, так как в окрестностях продолжаются бои с российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение городского головы.
Он обратил внимание, что чем меньше в городе гражданских, тем украинским военным легче сражаться с захватчиками и проще держать оборону.
Так, рассказал Борисенко, сейчас у жителей Борисполя нет особой нужды оставаться в городе.
"Я обращаюсь к гражданскому населению - будьте разумными и обратитесь в колл-центр (телефон (050) 656-73-17), чтобы по возможности уехать из города", - призвал мэр
Сейчас почти ежедневно из Борисполя отправляются рейсы в западные области Украины. Для помощи и консультации по организации выезда можно обратиться в колл-центр. Можно выезжать из города колоннами на своем транспорте или на автобусах, которые организовывают местные власти.
Также Борисенко рекомендует желающим покинуть город подготовиться к выезду заранее, и напомнил, что во время усиленного комендантского часа (в Киевской области действует до 07:00 среды 23 марта) уехать из Борисполя не получиться, так как жители должны в это время оставаться дома или в укрытиях.
Видео: мэр Борисполя призвал жителей выехать из города ради собственной безопасности
Напомним, ранее руководитель Киевской ОВА Александр Павлюк, что хотя войска РФ остановлены под Киевом, оккупанты ищут пути для наступления на столицу и копят резервы.
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