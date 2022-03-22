Мэр Борисполя просит жителей по возможности выехать из города

Мэр Борисполя Владимир Борисенко рекомендует местным жителям и переселенцам выехать из города ради собственной безопасности, так как в окрестностях продолжаются бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение городского головы.

Он обратил внимание, что чем меньше в городе гражданских, тем украинским военным легче сражаться с захватчиками и проще держать оборону.

Так, рассказал Борисенко, сейчас у жителей Борисполя нет особой нужды оставаться в городе.

"Я обращаюсь к гражданскому населению - будьте разумными и обратитесь в колл-центр (телефон (050) 656-73-17), чтобы по возможности уехать из города", - призвал мэр

Сейчас почти ежедневно из Борисполя отправляются рейсы в западные области Украины. Для помощи и консультации по организации выезда можно обратиться в колл-центр. Можно выезжать из города колоннами на своем транспорте или на автобусах, которые организовывают местные власти.

Также Борисенко рекомендует желающим покинуть город подготовиться к выезду заранее, и напомнил, что во время усиленного комендантского часа (в Киевской области действует до 07:00 среды 23 марта) уехать из Борисполя не получиться, так как жители должны в это время оставаться дома или в укрытиях.

Видео: мэр Борисполя призвал жителей выехать из города ради собственной безопасности