ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мэр Борисполя просит жителей по возможности выехать из города

Новина українською →
Борисполь, Вторник 22 марта 2022 05:03
Мэр Борисполя просит жителей по возможности выехать из города Фото: мэр Борисполя Владимир Борисенко (facebook.com/borysenkoboryspil)
Автор: Владимир Костырин

Мэр Борисполя Владимир Борисенко рекомендует местным жителям и переселенцам выехать из города ради собственной безопасности, так как в окрестностях продолжаются бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение городского головы.

Он обратил внимание, что чем меньше в городе гражданских, тем украинским военным легче сражаться с захватчиками и проще держать оборону.

Так, рассказал Борисенко, сейчас у жителей Борисполя нет особой нужды оставаться в городе.

"Я обращаюсь к гражданскому населению - будьте разумными и обратитесь в колл-центр (телефон (050) 656-73-17), чтобы по возможности уехать из города", - призвал мэр

Сейчас почти ежедневно из Борисполя отправляются рейсы в западные области Украины. Для помощи и консультации по организации выезда можно обратиться в колл-центр. Можно выезжать из города колоннами на своем транспорте или на автобусах, которые организовывают местные власти.

Также Борисенко рекомендует желающим покинуть город подготовиться к выезду заранее, и напомнил, что во время усиленного комендантского часа (в Киевской области действует до 07:00 среды 23 марта) уехать из Борисполя не получиться, так как жители должны в это время оставаться дома или в укрытиях.

Видео: мэр Борисполя призвал жителей выехать из города ради собственной безопасности

Напомним, ранее руководитель Киевской ОВА Александр Павлюк, что хотя войска РФ остановлены под Киевом, оккупанты ищут пути для наступления на столицу и копят резервы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борисполь Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины