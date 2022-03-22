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Ирпень, Гостомель и Житомирская трасса - бои: какая ситуация в Киевской области

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Киевская область, Вторник 22 марта 2022 12:29
Ирпень, Гостомель и Житомирская трасса - бои: какая ситуация в Киевской области Фото: 22 марта бои продолжаются в Ирпене, Гостомеле и на Житомирской трассе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 22 марта в Ирпене, Гостомеле и на Житомирской трассе продолжаются бои. В ряде населенных пунктов Вышгородского района - гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Киевской ОГА Александра Павлюка в Telegram.

Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы. Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучаський район

  • Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская общины - под обстрелами. Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвиживка.
  • Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.
  • В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах - перемещение врага.
  • Бучанская и Немешаевская общины - враг окопался
  • Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель - бои.

Броварской район

  • В Барышевской, Калитянської, Великодимерської и Калиновской общинах - вражеская техника.

Много поврежденной гражданской инфраструктуры.

Вышгородский район

  • В Іванківській, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
  • Славутич полностью изолирован.

Фастовский район.

В С. Осиково попала вражеская ракета. Повреждены дома.

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