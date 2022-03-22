Ирпень, Гостомель и Житомирская трасса - бои: какая ситуация в Киевской области

По состоянию на сегодня, 22 марта в Ирпене, Гостомеле и на Житомирской трассе продолжаются бои. В ряде населенных пунктов Вышгородского района - гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Киевской ОГА Александра Павлюка в Telegram.

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