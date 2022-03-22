Ирпень, Гостомель и Житомирская трасса - бои: какая ситуация в Киевской области
По состоянию на сегодня, 22 марта в Ирпене, Гостомеле и на Житомирской трассе продолжаются бои. В ряде населенных пунктов Вышгородского района - гуманитарная катастрофа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Киевской ОГА Александра Павлюка в Telegram.
Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы. Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бучаський район
- Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская общины - под обстрелами. Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвиживка.
- Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.
- В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах - перемещение врага.
- Бучанская и Немешаевская общины - враг окопался
- Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель - бои.
Броварской район
- В Барышевской, Калитянської, Великодимерської и Калиновской общинах - вражеская техника.
Много поврежденной гражданской инфраструктуры.
Вышгородский район
- В Іванківській, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
- Славутич полностью изолирован.
Фастовский район.
В С. Осиково попала вражеская ракета. Повреждены дома.
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