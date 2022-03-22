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Оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке, есть погибшие и раненые

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Северодонецк, Вторник 22 марта 2022 11:37
Оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке, есть погибшие и раненые Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска 22 марта обстреляли магазин в Северодонецке. В результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Повторение вчерашнего случая в харьковском супермаркете. Оккупанты попали в магазин в Северодонецке. Есть погибшие и раненые, количество уточняется", - отметил он.

Напомним, ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что выезд из города в сторону Киева заминирован, но гуманитарная помощь все-таки доезжает до города.

Сегодня стало известно, что Чернигов остался без электроэнергии и водоснабжения.

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