Оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке, есть погибшие и раненые

Российские войска 22 марта обстреляли магазин в Северодонецке. В результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Повторение вчерашнего случая в харьковском супермаркете. Оккупанты попали в магазин в Северодонецке. Есть погибшие и раненые, количество уточняется", - отметил он.

Напомним, ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что выезд из города в сторону Киева заминирован, но гуманитарная помощь все-таки доезжает до города.

Сегодня стало известно, что Чернигов остался без электроэнергии и водоснабжения.

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