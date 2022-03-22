ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Уличные бои за Тростянец продолжаются: жителей просят оставаться в укрытиях

Новина українською →
Тростянец, Вторник 22 марта 2022 09:25
Уличные бои за Тростянец продолжаются: жителей просят оставаться в укрытиях Фото: бои за Тростянец 22 марта продолжаются (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Тростянце продолжаются уличные бои за город. Местных жителей просят спрятаться в подвальных помещениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Тростянца Юрия Бова в Facebook.

"Продолжаются бои за Тростянец. Молимся за жизнь каждого нашего военного и ребят из ТРО", - написал Бова.

Он подчеркнул, что при условии уличных боев речь о "зеленом коридоре", доставке гуманитарных грузов в Тростянец или ремонте поврежденных электролиний сегодня не идет.

"Просьба к жителям. Во время обстрелов и уличных боев максимально скрываться в подвальных помещениях. Надо это все ужасы вытерпеть! Мы победим!"- добавил Бова.

Напомним, вчера российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Тростянец Сумской области. Из тяжелой артиллерии удары были нанесены по жилым домам местных жителей. В результате инцидента погибло 3 человека.

Война РФ против Украины продолжается уже 27-й день. Подробнее о том, что происходит в стране в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Сумская область Война России против Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро