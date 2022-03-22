ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Николаеве обстреляли морской порт. Инфраструктура получила значительные повреждения

Новина українською →
Николаев, Вторник 22 марта 2022 12:38
В Николаеве обстреляли морской порт. Инфраструктура получила значительные повреждения Фото: армия РФ обстреляла порт в Николаеве (Фото wikimedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска в ночь 22 марта обстреляли морской порт в городе Николаев. Инфраструктура получила значительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.

"Сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар. Вследствие этого, портовая инфраструктура получила значительные повреждения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, сегодня ночью оккупанты из "Градов" также обстреляли села в Криворожском районе.

Кроме того, вражеские войска продолжали обстреливать Луганскую область. За минувшие сутки было повреждено 25 объектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Николаев
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро