В Николаеве обстреляли морской порт. Инфраструктура получила значительные повреждения
Российские оккупационные войска в ночь 22 марта обстреляли морской порт в городе Николаев. Инфраструктура получила значительные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.
"Сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар. Вследствие этого, портовая инфраструктура получила значительные повреждения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Напомним, сегодня ночью оккупанты из "Градов" также обстреляли села в Криворожском районе.
Кроме того, вражеские войска продолжали обстреливать Луганскую область. За минувшие сутки было повреждено 25 объектов.
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