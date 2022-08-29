Морякам разрешили выезжать за границу и "транспортный безвиз" с Молдовой: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Украинцев ждет самая холодная зима за последние десятилетия, - глава "Нафтогаза"

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, что примерно на 4 градуса ниже нормы. При этом сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, чем обычно.

Он посоветовал украинцам запастись теплой одеждой и одеялами на случай, если температура на улице упадет до -10 градусов.

Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие

Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам. Это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.

Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Украина согласовала "транспортный безвиз" с Молдовой

Перевозчики из Украины смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам уже с 1 сентября. Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что после подписания "транспортного безвиза" с ЕС Молдова оставалась единственной страной на границе с Украиной, с которой не было либерализовано грузовые перевозки. Он добавил, что подписание двустороннего протокола лишит Украину рисков остановки грузового экспорта.

МАГАТЭ сформировало состав миссии на Запорожскую АЭС, - NYT

Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии, которая, как ожидается, на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС.

Список команды, с которым ознакомилась NYT, включает главу МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. При этом ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают решительную военную поддержку Украине, не будут представлены в этой миссии.

Сербия и Косово пришли к соглашению по удостоверениям и номерам авто

В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений, а Косово согласилось не вводить их для сербских владельцев удостоверений. При этом сербы, проживающие на севере Косово, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией.

В Киеве и области чувствуется запах гари

По информации КГГА, в Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа.

ГСЧС сообщает, что в Киеве и Киевской области отмечают мглу - атмосферное явление, которое заключается в ухудшении метеорологической дальности видимости в нижнем слое атмосферы за счет подвешенных частиц пыли, дыма, гари. При этом явление не является каким-то аномальным или опасным.

На востоке и западе дожди с грозами: прогноз погоды на завтра

В понедельник, 29 августа, в Украине местами будет дождливая погода. При этом прогнозируется жара до +34 градусов.