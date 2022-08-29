Морякам дозволили виїжджати за кордон і "транспортний безвіз" з Молдовою: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

На українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, - глава "Нафтогазу"

За словами голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, температура в приміщеннях буде на рівні 17-18°C, що приблизно на 4 градуси нижче норми. При цьому сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

Він порадив українцям запастися теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10 градусів.

Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова

Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам. Це буде можливо за погодженням територіального центру комплектування.

Виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Україна погодила "транспортний безвіз" з Молдовою

Перевізники з України зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами вже з 1 вересня. Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм зазначив, що після підписання "транспортного безвізу" з ЄС Молдова залишалась єдиною країною на кордоні з Україною, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення. Він додав, що підписання двостороннього протоколу позбавить Україну ризиків зупинки вантажного експорту.

МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС, - NYT

Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії, яка, як очікується, наступного тижня відвідає Запорізьку АЕС.

Список команди, з яким ознайомилася NYT, включає главу МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та ще 13 експертів з переважно нейтральних країн. При цьому ані США, ані Великобританія, ані інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, не будуть представлені в цій місії.

Сербія та Косово дійшли згоди щодо посвідчень і номерів авто

У рамках діалогу за сприяння ЄС Сербія погодилася скасувати в’їзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не запроваджувати їх для сербських власників посвідчень. При цьому серби, що мешкають на півночі Косово, зможуть вільно подорожувати між Косово та Сербією.

У Києві та області відчувається запах гару

За інформацією КМДА, у Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу.

ДСНС повідомляє, що у Києві та Київській області відмічають імлу - атмосферне явище, яке полягає у погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери за рахунок підвішених частинок пилу, диму, гарі. При цьому явище не є якимось аномальним чи небезпечним.

На сході та заході дощі з грозами: прогноз погоди на завтра

У понеділок, 29 серпня, в Україні місцями буде дощова погода. При цьому прогнозується спека до +34 градусів.