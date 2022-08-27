Под Запорожьем нашли повешенным "начальника полиции" оккупантов
В оккупированной Михайловке Запорожской области снова ликвидировали коллаборанта. Андрея Рыжкова, бывшего местного "начальника полиции", нашли повешенным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской области Сергея Братчука Telegram-канале.
"Его нашли повешенным в петле. Но окончательно пока источники не подтвердили. Поэтому пока в режиме ожидания официальной информации", - рассказал он, ссылаясь на соцсети.
Что известно об Андрее Рыжкове
Он когда-то был украинским пограничником. Приносил присягу на верность украинскому народу. После ухода в отставку даже основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины".
Как сообщалось, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошел очередной взрыв 26 августа. На этот раз подорвали автомобиль "замначальника ГАИ" Александра Колесникова. Он скончался в больнице.
Напомним, в начале августа сообщалось и о взрыве возле захваченного городского отдела полиции Бердянска.
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